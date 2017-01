Le RAPUCO favorable au compromis politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa

Kinshasa, 13 janv. 2017 (ACP).- Le Réseau des associations des professeurs des universités du Congo (RAPUCO), a accueilli favorablement le compromis politique global et inclusif du centre interdiocésain de Kinshasa, entre les signataires et non signataires de l’accord du 18 octobre 2016 avec leurs composantes, indique un communiqué de cette structure remis vendredi à l’ACP.

Le président des associations des professeurs de l’Université pédagogique national (UPN) et coordonnateur national adjoint du RAPUCO, Pr. Raoul Ekwampok Ka’Ndum, a indiqué que le Réseau prend acte dudit compromis. Il a félicité le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, de son impulsion dans la quête du consensus obtenu par les acteurs politiques et sociaux de la RDC.

Par ailleurs, le RAPUCO encourage la CENCO dans sa mission de bons offices afin de trouver des solutions durables à la situation politique et de booster le processus électoral en RDC.

Le RAPUCO exhorte toutes les institutions de la République à s’impliquer positivement dans la mise en œuvre de ce compromis politique, pour la tenue de bonnes élections, crédibles et apaisées.

Le RAPUCO, en tant que branche de la société civile savante, est disposé à signer le compromis politique, selon le Pr. Ekwampok, soutenant que leur signature va influer positivement sur le calendrier académique 2016-2017, sur les conditions des professeurs d’universités, des étudiants.

Le Réseau recommande aux parties prenantes de pouvoir désigner aux postes à mandat non électif, les Congolais expérimentés, compétents, intègres, loyaux, tenant compte des membres du RAPUCO, qui s’est dit prêt à apporter sa contribution pour la réussite de la période de transition. ACP/Mat/May