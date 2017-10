Rareté des petites coupures de 50FC et de 100 FC sur le marché kinois

Kinshasa, 11 oct 2017 (ACP).- Des petites coupures de cinquante et de cents francs congolais sont devenues rares depuis quelques semaines sur le marché de Kinshasa, a constaté, mercredi, l’ACP.

Cette situation pénalise les commerçants, les vendeurs et les acheteurs dans leurs transactions quotidiennes ; c’est le cas notamment dans les secteurs des transports en commun, et aussi dans celui de petits détaillants et de marchands ambulants.

Pour ces deux derniers secteurs, cette situation rend difficile les échanges entre acheteurs et vendeurs avec comme conséquence l’augmentation des prix des produits sur le marché par manque de la petite coupure à remettre aux clients acheteurs, ce qui engendre souvent les plaintes de la population.

Dans les milieux de la Banque centrale du Congo, les responsables prennent au sérieux ce problème, toute fois, ils attribuent cette situation à la mauvaise conjoncture que traverse le pays, dans la mesure où l’impression des nouvelles coupures à faible valeur faciale coute très cher au trésor.

La population kinoise qui craint la disparition progressive de ces billets souhaite voir l’autorité monétaire régulariser cette situation au plus vite, en injectant sur le marché les petites coupures en quantité suffisante. ACP/Fng/Bsg/May