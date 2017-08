La ratification de l’Accord de Paris par la RDC s’impose, selon le ministre de l’Environnement

Kinshasa, 29 Août 2017 (ACP).- L’adoption des lois relatives à la ratification de l’Accord de Paris et de l’Amendement de Doha au titre de protocole de Kyoto est une urgence qui s’impose, a déclaré le ministre de l’Environnement et du développement durable, Amy Ambatobe, à l’ouverture mardi à Kinshasa de la réunion de concertation et de sensibilisation des décideurs politiques et des parlementaires sur les enjeux de la ratification de cet instrument universel.

Le ministre a félicité les élus du peuple présents à cette rencontre pour l’intérêt qu’ils affichent sur la question les invitant à s’y pencher en vue d’atteindre cet ambitieux objectif de ratification de ces deux instruments de portée internationale. M. Ambatobe a émis le vœu à l’issue de cette rencontre, d’obtenir du Parlement de la RDC, la ratification de cet accord.

La concertation sur les enjeux et les conséquences de la ratification de cet instrument revêt une grande importance car, a-t-il dit, celle-ci doit œuvrer à l’aboutissement heureux de ce processus, avant de saluer les avancées atteintes dans les négociations climatiques.

Il s’agit de l’instauration d‘un mécanisme relative à la lutte contre les changements climatiques, et de la mise en place des ressources financières fixées à un plancher de 100 milliards de dollars américains par an d’ici 2020 pour l’aide au climat dans les pays en développement.

« La RDC se trouve parmi les grands pays bénéficiaires de ce fonds dont l’enjeu majeur est la ratification de cet accord », a-t-il fait remarquer, ajoutant que « cette ratification demeure également une des conditions sine qua non pour la mobilisation de différents financements climatiques dans les 21 milliards USD estimés pour la mise en œuvre de la contribution nationale déterminée au titre de l’accord de Paris ».

Plaidoyer du fonds mondial pour la nature/RDC

La représentante du Fonds Mondial pour la Nature (WWF/RDC), Mireille, a plaidé pour la ratification de l’Accord de Paris par les élus du peuple afin de permettre au pays de préserver le leadership au sein des pays REDD+ africains et mondiaux.

Cette ratification offre à la RDC les opportunités d’accéder aux financements et fonds qui seront investis dans la transition vers une économie verte créatrice de la richesse et du travail.

Par ailleurs, Mme Mireille a rassuré le gouvernement de l’accompagnement continu de son organisation en vue de renforcer la gouvernance forestière.

Signé en 2015 à Paris, cet Accord est ratifié à ce jour par 147 pays sur 196, à l’exception notamment de la Russie. Dans les pays du bassin du Congo, tous les Etats ont ratifié hormis la Guinée Equatoriale, le Burundi et la RDC. ACP/FNG/Mat/Wet