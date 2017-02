RDC : 2,2 millions de déplacés internes à la date du 31 décembre 2016

Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).- La RDC comptait plus de 2,2 millions de Personnes déplacées internes (PDI) dont 52% des femmes et jeunes files, indiquent des statistiques du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies remises mercredi, à la presse. Près de 90% de ces PDI ont fui les violences armées notamment au Nord-Kivu (40%), le territoire d’Irumu compte près de 8% des 225.000 personnes déplacées internes des provinces du Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri et Tshopo.

Seulement 68% de ces personnes vivent en famille d’accueil, soit l’un des taux les plus bas du pays. La province du Maniema compte près de 157.000 personnes, soit 91% provenant de la province voisine du Sud-Kivu, tandis que le Sud-Kivu en compte 422.000 personnes. Toutefois, au cours des 18 derniers mois, le territoire de Fizi a connu le plus grand nombre de personnes retournées de la province.

En 2016, le Tanganyika a enregistré la plus forte progression de population de déplacés, passant de 220.000 personnes en septembre à 370.000 fin décembre. Le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Lualaba abritaient plus de 176.000 personnes déplacées internes, chiffre qui va croitre dans les semaines à venir au regard des affrontements intercommunautaires et fournies des attaques armées dans cette partie du pays, précise OCHA. ACP/Fng/Zng/May