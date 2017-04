RDC : 228 millions USD des recettes réalisées par Banro corp en  2016

Kinshasa, 06 avril 2017 (ACP).- Branco corp, une compagnie minière, opérant dans les mines de Namoya et de Twangiza dans Est de la RDC, a réalisé les recettes de l’ordre 228 millions de dollars américains en 2016, soit une hausse de 46% par rapport à 2015, indique le bilan financier annuel de cette société publié mercredi à Kinshasa.

Selon ce bilan, le bénéfice brut d’exploitation était de 223 millions américains et le bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation amortissement (EBITDA) était de 62 millions de dollars.

Sur le plan opérationnel, la société a produit en 2016, un total de 197.691 onces d’or dont 104.438 onces pour la mine de Twangiza et 93.253 onces pour la mine de Namoya.

L’entreprise Banro a vendu au cours de l’année passée 191.966 once d’or (oz) à une moyenne de prix de 1.190 USD/oz. Avec l’appui de ses partenaires, la société espère améliorer les performances des deux mines précitées.

Banro corporation entend détenir à long terme sur la ceinture aurifère du Sud-Kivu et de Maniema, quatre mines en production qui viennent s’ajouter aux mines de Twangiza et Namoya. Deux autres mines sont identifiées à Lugushwa et Kamitunga. ACP/FNG/Kayu/May