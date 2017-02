La RDC avec ses 4 représentants aux seizièmes de finale des interclubs de la CAF

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- La RDC se présentera avec tous ses quatre représentants aux seizièmes de finale des coupes interclubs de la CAF (Confédération africaine de football) au mois de mars prochain.

Si l’AS V. Club et le FC Renaissance du Congo ont dû décrocher leur qualification de haute lutte face respectivement à Royal Leopards du Swaziland (1-0, 3-1), en Ligue des champions, et Akanda FC du Gabon (0-0, 1-0), en Coupe de la Confédération, le TP Mazembe à la C1 et SM Sanga Balende à la C2, par contre, n’ont livré le moindre match car ayant été exemptés du tour préliminaire.

En Ligue des champions, Mazembe et V. Club font partie des 32 équipes qui se disputeront les 16 places à répartir, après tirage au sort, réparties en quatre groupes de quatre équipes. A l’issue d’une formule championnat avec des matches aller-retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale qui ouvrent une nouvelle phase d’élimination directe avec des matches en aller-retour jusqu’à la finale.

En Coupe de la Confédération, Sanga Balende et Renaissance du Congo se joindront aux 30 équipes devant se battre pour figurer dans les 16 équipes qualifiées, après les 16èmes de finale, lesquelles devront passer par un tour de cadrage où elles affronteront les perdants des 16èmes de finale de la Ligue des champions (comme c’est déjà le cas actuellement, sauf que le nombre de participants est doublé, ndlr) pour dégager les 16 équipes admises en phase de groupes. Dès lors le format sera le même qu’en Ligue des champions jusqu’à la finale.

Le Mali perd ses deux représentants en Ligue des champions

Lors du premier tour de la Ligue des champions 2017, il n’y a pas eu de pied de nez à la hiérarchie même si le Mali a perdu ses deux représentants, le Stade Malien et l’AS Real.

A noter pareillement la chute des Ivoiriens du Séwé Sports devant les Gambiens de Ports Authority. En revanche belles qualifications du club malgache de la CNaPS Sport et des Mauriciens de l’AS Port Louis 2000.

Sur les 46 matches du premier tour, 28 victoires à domicile ont été enregistrées, 8 victoires à l’extérieur et 10 nuls. Les équipes visitées ont inscrit 70 buts, celles qui étaient en déplacement 37, pour un total de 107 buts, soit une moyenne de 2,3 buts par match.

Deux équipes l’ont emporté par un écart de quatre buts, Young Africans de la Tanzanie (5-1 aux Comores) et Rivers United du Nigeria (4-0) devant l’AS Real de Bamako (Mali) ; six équipes par un écart de trois buts parmi lesquelles l’AS V. Club de la RDC; neuf équipes par un écart de deux buts ; dix-neuf par un écart d’un but.

3 équipes ont bénéficié de la règle du but marqué à l’extérieur, Kampala CC (Ouganda) aux dépens de Primeiro de Agosto (Angola), la CNaPS Sport (Madagascar) devant les Township Rollers (Botswana), l’AC Léopards (Congo) face à l’UMS de Loum (Cameroun) et Enugu Rangers (Nigeria) contre la JS Saoura (Algérie).

6 équipes sur les 46 en lice ont remporté leurs deux matches : El Merreikh (Soudan), Ahli Tripoli (Libye), CF Mounana (Gabon), AS V Club (RDC), Coton Sport (Cameroun), St George (Ethiopie).

Un qualifié aux tirs au but

7 pays auront chacun 2 équipes en 1/16èmes de finale : Afrique du Sud, Egypte, Maroc, Nigeria, RDC, Soudan et Tunisie. 18 pays auront chacun 1 représentant en 1/16èmes de finale : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinée, Liberia dont Barrack Young Controllers II a éliminé le Stade Malien (Mali) aux tirs au but : 1-0, 6 tab à 7, (0-1), Libye, Madagascar, Maurice, Mozambique, Ouganda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

Qualification spectaculaire de JS Kabylie en Coupe de la Confédération

La qualification la plus spectaculaire a été celle de la JS Kabylie qui, après avoir été largement battue à Monrovia par le Breweries Club (0-3), a effectué un rétablissement spectaculaire chez elle (4-0). A noter également la qualification de l’équipe des forces armées sierra-léonaises (RSLAF) aux dépens des Nigérians de Wikki Tourist, la belle réplique des Comoriens du Volcan Moroni, des Mauriciens de Pamplemousses FC et des Mozambicains d’Uniao do Songo. Ils ne se sont pas qualifiés mais ils ont tenu tête à des adversaires plus aguerris.

Sur les 40 matches du premier tour, 28 victoires à domicile ont été réalisées, 6 victoires à l’extérieur et 6 nuls. Les équipes qui recevaient ont inscrit 57 buts, celles qui étaient en déplacement 19, pour un total de 76 buts (moyenne : 1,9 but par match).

Deux équipes l’ont emporté par un écart de quatre buts (JS Kabylie et Rayon Sports) ; quatre équipes par un écart de trois buts (Monrovia Breweries Club, MAS de Fès, Le Messager Ngozi, SC Gagnoa) ; dix-neuf par un écart d’un seul but telle que Renaissance du Congo (RDC).

1 équipe, APEJES de Mfou (Cameroun) a bénéficié de la règle du but marqué à l’extérieur aux dépens de Niary Tally (Sénégal).

6 équipes sur les 40 en lice ont remporté leurs deux matches : Etoile du Congo (Congo), Ittihad Tanger (Maroc), Platinum Stars (RSA), Rayon Sports (Rwanda), Al Hilal Ubayyid (Soudan), Mbabane Swallows (Swaziland).

Al Masry (Egypte) et Ulinzi Stars (Kenya) qualifiés aux tirs au but

10 pays auront chacun 2 équipes en 1/16ème de finale : Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Mali, Maroc, RDC, Soudan, Tunisie. 12 pays auront chacun 1 représentant en 1/16ème de finale : Angola, Burundi, Congo, Guinée, Kenya, Ouganda, Rwanda, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

Six pays à quatre clubs

Les deux épreuves confondues, 183 buts ont été marqués globalement en 86 matches, soit une moyenne de 2,1 but par rencontre, ce qui semble confirmer l’absence, pour le moment, de buteurs efficaces à moins que ce soit les gardiens qui ont démontré beaucoup de talent.

L’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, la RDC, le Soudan et la Tunisie auront quatre représentants en seizièmes de finale, deux en Ligue des champions et deux en Coupe de la Confédération, mais certains de leurs clubs étaient qualifiés d’office.

Sept clubs parmi les 32 encore en lice dans la Ligue des champions sont d’anciens vainqueurs : Al Ahly (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013), Zamalek (1984, 1986, 1993, 1996, 1902), TP Mazembe (1967, 1968, 2009, 2010), Espérance de Tunis (1994, 2011), WAC Casablanca (1992), Etoile du Sahel (2007) et le tenant du titre, Mamelodi Sundowns (2016).

Dans la Coupe de la Confédération, ils ne sont que deux à avoir déjà brandi le trophée, le CS Sfaxien (2007, 2008, 2013) et le MAS de Fès (2011). ACP/Fng/Zng/JGD