La RDC avec 4237 cas de lèpres, est le pays le plus frappé d’Afrique

Kinshasa ,29 Janv. 2017(ACP).-La République Démocratique du Congo(RDC) est avec ses 4237 cas de lèpres, le premier pays d’Afrique le plus touché et le quatrième après l’Inde, le Brésil et l’Indonésie dans le monde qui compte 210758 lépreux, a déclaré samedi à Kinshasa, le directeur du Programme national d’élimination de la lèpre(PNEL), Jean-Norbert Mputu, à l’occasion de la matinée festive commémorant la 64è Journée mondiale de la lèpre.

Le Dr Mputu a émis le vœu de voir tous les intervenants notamment les décideurs, les patients et les partenaires s’impliquer dans la lutte visant l’éradication de cette endémie, au cours de cette rencontre axée sur le thème national : « Vers une RDC sans lèpre avec 0 cas de lèpre, O cas de d’incapacité due à la lèpre et 0 stigmatisation ou discrimination ».

Il a également fait état de la sensibilisation de toute personne qui remarque une tache sur la peau à se faire examiner de manière précoce dans un centre de santé car, a-t-il renseigné, le traitement de la lèpre est gratuit.

Par ailleurs, le délégué du secrétaire général à la santé et celui de l’Organisation mondiale de la santé à ces assises ont, tour à tour, salué les efforts du PNEL dans ce combat, promettant le soutien de leurs institutions respectives en vue d’atteindre l’objectif. ACP/Kayu/KGD