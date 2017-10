La RDC 4ème en Afrique et 35ème au monde au classement FIFA d’octobre 2017

Kinshasa, 16 oct. 2017 (ACP).- La RDC occupe la 4ème place en Afrique et la 35ème au monde au terme du classement du mois d’octobre 2017 rendu public lundi à Zurich, en Suisse, par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Les dix pays africains les mieux classés sont : la Tunisie (28ème), devant l’Egypte (30ème), le Sénégal (32ème), la RD Congo (35ème), le Nigeria (41ème), le Cameroun (42ème), le Maroc (48ème), le Ghana (52ème), le Burkina Faso (55ème), la Côte d’Ivoire (61ème). L’édition d’octobre 2017 servira en effet à déterminer les chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2018, le 1er décembre, indique la RFI.

La Fédération internationale de football (FIFA) a livré son classement mensuel des nations, toujours dominé par l’Allemagne (1ère).

FIFA : la Tunisie détrône l’Egypte, historique pour les Comores

Ce classement FIFA du mois d’octobre est marqué, pour l’Afrikfoot, par la prise de pouvoir de la Tunisie dans la zone Afrique au détriment de l’Egypte. Le Maroc entre dans le Top 50 mondial tandis que les Comores signent le meilleur classement de leur histoire (127ème).

Et à l’issue de la 5ème journée des éliminatoires du Mondial 2018, plusieurs bouleversements sont à signaler. Après plusieurs mois en tête de la zone CAF, l’Egypte cède son trône à la Tunisie, nouveau leader continental ! Derrière, le Sénégal conserve sa place sur le podium, toujours devant le trio inchangé RDC-Nigeria-Cameroun. Un cran plus bas, le Maroc poursuit sa remontée et effectue une entrée remarquée dans le Top 50 du classement FIFA au niveau mondial. Pour la Côte d’Ivoire (-7 au niveau mondial) et l’Algérie (-5), la chute se poursuit en revanche, tandis que le Gabon est éjecté du Top 20 africain. Après un bond de 14 places, les Comores occupent le 127ème rang mondial, soit la meilleure performance de leur histoire.

Voici par ailleurs comment se présente le top 10 mondial : 1. Allemagne, 2. Brésil, 3. Portugal, 4. Argentine, 5. Belgique, 6. Pologne, 7. France, 8. Espagne, 9. Chili et 10. Pérou.

Côté africain, le top 20 se présente comme suit : 1. Tunisie (28ème), 2. Egypte (30ème), 3. Sénégal (32ème), 4. RDC (35ème), 5. Nigeria (41ème), 6. Cameroun (42ème), 7. Maroc (48 ème), 8. Ghana (52 ème), 9. Burkina Faso (55 ème), 10. Côte d’Ivoire (61 ème), 11. Cap Vert (64 ème), 12. Guinée (66 ème), 13. Algérie (67 ème), 14. Ouganda (70 ème), 15. Mali (72 ème), 16. Afrique du Sud (74 ème), 17. Zambie (77 ème), 18. Bénin (79 ème), 19. Libye (88 ème) et 20. Guinée Bissau (88 ème). ACP/Kayu/Wet