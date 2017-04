RDC : 922 545 traitements pour le paludisme donnés par MSF en 2016 dans le cadre de la lutte contre le paludisme

Kinshasa, 27 avril 2017 (ACP).- 922 545 traitements pour le paludisme donnés par Médecins Sans Frontières (MSF) en République Démocratique du Congo (RDC) en 2016 ont compté pour plus de 50% de ses consultations totales en RDC cette année-là, indique un communiqué de cette organisation parvenu jeudi à l’ACP.

Selon la source, MSF travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises ayant en charge la santé et autres acteurs de la lutte contre le paludisme pour empêcher des morts évitables. Cette organisation souligne que plusieurs enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour en RDC, parce qu’ils ne sont pas parvenus à se faire soigner à temps ajoutant que les traitements contre le paludisme existent et sont relativement légers. « Un enfant atteint de paludisme simple peut être diagnostiqué en 15 minutes grâce au test prévu à cet effet, suite à quoi il mettra en moyenne 3 jours à guérir avec du repos et des médicaments antipaludéens », note la source qui affirme que le renoncement aux soins peut entraîner des complications du paludisme en particulier chez les jeunes enfants, qui sont les plus vulnérables. Il s’agit de l’anémie, des soucis neurologiques, de l’hypoglycémie voire même la mort.

« Les obstacles pour accéder au traitement restent nombreux », témoigne une infirmière de Gety en Ituri, où depuis fin 2016, des sites de santé communautaires ont été instaurés pour rapprocher les soins de santé des patients.

Des soins au plus proche de la communauté

Malgré de nombreux obstacles parsemant le chemin vers les soins, des pistes vers une meilleure prise en charge pour les malades atteints de paludisme existent, soutient MSF qui rassure un meilleur accès aux soins. Par ailleurs, le ministère de la Santé congolais a identifié 10 sites de soins de santé communautaire à Gety en Ituri. Il s’agit de sites regroupant des populations qui vivent éloignées des centres de santé et qui leur permettent de se faire diagnostiquer et soigner dans leur village et MSF assure dans ces sites de soins communautaires de Gety, la prise en charge des maladies des enfants de moins de 5 ans en partenariat avec l’ONG CARITAS qui livre les médicaments contre le paludisme.

Solange Mtoto, une maman de la communauté de Ngongi-B à Gety, s’en réjouit: « ma maison se trouve à quelques minutes du site de soins communautaire donc dès que mon bébé Noëlla s’est mise à vomir, je suis venue la faire diagnostiquer pour le paludisme et j’ai récupéré son traitement. Avant la création des sites, je devais marcher une heure pour atteindre le centre de santé le plus proche, à Aveba. C’était trop fatigant pour mes enfants malades et surtout je n’avais personne pour garder leurs frères et sœurs. Mais cette fois, quelques jours ont suffi à la guérison de Noëlla. C’est la 3ème fois que je me rends au site de soins communautaires que j’apprécie beaucoup.». ACP/Kayu/KGD