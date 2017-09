La RDC à la clôture de l’Expo 2017 à Astana au Kazakhstan

Kinshasa, 11 Sept. 2017 (ACP).- Le ministre d’Etat, ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa, séjourne depuis le week end à Astana, au Kazakhstan, pour participer à la clôture de l’Expo 2017. Le ministre saisira cette occasion pour organiser une séance de travail non seulement avec des membres du gouvernement et des opérateurs économiques de la République de Kazakhstan mais profitera aussi de cette rencontre pour faire un plaidoyer en faveur des investissements en RDC. Le conseiller principal au collège chargé de Mines, énergie et hydrocarbures au Cabinet du Président de la République, Albert Ongendangenda fait également partie de cette délégation.

Le ministre du Plan à Maryland aux USA

De son coté, le ministre d’Etat, ministre du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, s’est envolé le week end à destination de Maryland, aux USA, pour prendre part à un Sommet et à l’Exposition 2017 US-AIED portant sur le «Renforcement et la rationalisation des investissements bilatéraux entre l’Etat de Maryland et l’Afrique». Le ministre d’Etat mettra à profit son séjour américain pour sensibiliser les opérateurs économiques pour plus d’investissements en RDC.

La RDC à la 13ème session de la COP-13 à Ordos en Chine

Pour sa part, le ministre de l’Environnement et Développement durable, Amy Ambatobe Nyongolo, effectue également depuis le week end le déplacement d’Ordos, en Chine, pour participer aux travaux de la 13ème session de la Conférence des parties (COP-13) et prendra aussi part à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD). ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/FMB