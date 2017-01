RDC-Algérie pour le renforcement de la coopération bilatérale

Kinshasa, 13 janv. 2017 (ACP).- Le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun entre Kinshasa et Alger a été au centre des entretiens vendredi à Kinshasa entre le vice-ministre des Affaires étrangères, Yves Kisombe et M. Maheiddine Djeffal, ambassadeur d’Algérie en RDC.

Le diplomate algérien a indiqué que les deux parties ont abordé plusieurs questions d’intérêt commun pour donner un souffle nouveau aux relations qui existent entre les deux pays et promouvoir la coopération dans tous les domaines. L’Algérie qui dispose d’une expertise établie, est à l’écoute des problèmes réels de la RDC pour œuvrer ensemble en vue de contribuer à leurs solutions, a-t-il souligné.

Dans le domaine des hydrocarbures, a fait savoir le diplomate algérien, son pays a une plus grande expertise de plus de 40 ans en Afrique et peut contribuer notamment par l’exploration et la formation des cadres.

S’agissant de la contribution financière de l’Algérie dans ce domaine précis, Maheiddine Djeffal a indiqué que celle-ci interviendra après l’identification des projets. ACP/Mat/May