La RDC appelée  à tenir compte des compétences  féminines dans  la recherche du  développement

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- La République Démocratique du Congo (RDC) a tout intérêt de recourir à l’expertise féminine dans le combat de la quête de l’émergence ou de l’épanouissement intégral humain des populations, ont estimé dans le livre «Les femmes dans l’espace décisionnel congolais », MM. Joseph Roger Mazanza Kindulu et Cornelis Landu Tsasa.

Les auteurs de ce livre justifient leur recommandation, dans cet ouvrage de 295 pages publié récemment aux Editions l’Harmathan , à Paris, en France, sur l’évolution scientifique, académique, professionnelle et politique des dames congolaises actuellement.

Ils ont illustré, par ailleurs, cet argumentaire sur la création et la gestion des sujets économiques, le recrutement des hommes dans les unités de production, l’exercice des professions libérales : avocates, journalistes, médecins, professeurs d’universités, administratrices des sociétés, directrices d’écoles, parlementaires, ministres et des diplômes de niveau élevé au même titre que les hommes.

Selon les deux écrivains, « les exploits des femmes précitées ne peuvent guère passer pour les fruits du hasard et/ ou de la chance. Ce sont les manifestations de leurs capacités intellectuelles et de leurs compétences, lesquelles offrent naturellement les opportunités de les engager dans les ASBL et les ONG vouées au développement socioéconomique, à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’éducation, à l’instruction et à la formation ainsi qu’à l’encadrement des jeunes comme des adultes ».

Les deux auteurs demandent aux autorités du pays de renforcer et de poursuivre l’éducation, l’instruction et la formation de la jeune fille de sorte qu’à la longue, elles suivent les sentiers battus par leurs aînées dans la promotion du Gender. ACP/Kayu/Wet