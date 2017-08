La RDC appelle les Etats Unis et la Corée du Nord à la retenue

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu a appelé jeudi les Etats Unis et la Coré du Nord à la retenue et à privilégier, dans le différend qui les oppose, le dialogue sincère pour préserver la paix et la sécurité dans un monde en proie à la menace terroriste.

Leonard She Okitundu, qui s’exprimait lors d’un entretien sur ce différend, qui fait la «Une» des médias internationaux, avec le chargé d’affairés de l’ambassade des Etats Unis en RDC, Dennis B. Hankins, a indiqué que la RDC va adopter sa position par rapport à la résolution qui sera prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Selon lui, la RDC a convenu de discuter de ce dossier avec les pays membres de la SADC pour dégager une position commune. Le diplomate américain a indiqué pour sa part avoir évoqué avec le chef de la diplomatie congolaise la situation internationale, notamment les tensions observées ces derniers temps entre son pays et la Corée du Nord ainsi que les problèmes régionaux qui seront discutés par les pays membres des Nations Unies pour une solution pacifique.

A une question sur l’état de lieux des relations entre son pays et la RDC, le diplomate américain a fait savoir que les Etats Unis sont engagés dans les domaines de la santé et de l’éducation en RDC, soulignant que son pays va renforcer davantage son engagement dans le domaine de la santé. ACP/Fng/YWM/Kayu/JGD