La RDC associée au lancement des «Principes pour une action mondiale de lutte contre la stigmatisation»

Kinshasa, 29 Sept. 2017 (ACP).- Le Représentant personnel du chef de l’Etat en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d’enfants soldats, Jeanine Mabunda, a déclaré que la RDC s’attelle à réduire la stigmatisation associée aux violences sexuelles, lors du lancement des « Principes pour une action mondialevisant à lutter contre la stigmatisation » associée aux violences sexuelles.

Mme Mabunda, qui s’exprimait dans le cadre de la 72ème Assemblée générale des Nations-Unies, tenue du 17 au 30 septembre à New York, avait, dans un programme organisé par le Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni sur la prévention des violences sexuelles dans les conflits, indiqué que son Bureau a déjà mené plusieurs actions en RDC pour soutenir cet objectif.

Elle a cité notamment la campagne « Brisez le Silence », menée en mai 2015 à Kinshasa, pour encourager la population à dénoncer les auteurs de violences sexuelles et fournir aux victimes un soutien accru par le Numéro 122, indique un communiqué de son bureau remis vendredi à l’ACP.

« Nous travaillons également pour changer les perceptions et améliorer l’éducation en matière de violences sexuelles au niveau de la base, par la lutte contre la stigmatisation et la mobilisation des communautés », a dit Mme Mabunda qui a relevé les progrès réalisés en cette matière, grâce aux efforts et au soutien des partenaires.

Les panélistes avaient discuté de la nécessité de mettre fin à toutes les formes de violences sexuelles lors des conflits, a noté Mme Mabunda, rappelant que la stigmatisation oblige souvent les victimes à rester dans le silence, perpétue leurs souffrances et contribue à une culture d’impunité qui alimente le cycle de l’abus.

Inspiré par des expériences des survivants et des praticiens de 16 pays touchés par les conflits, y compris la RDC, les Principes pour l’Action Mondiale qui intègre l’expertise de 13 agences notamment des Nations Unies, de l’OTAN, de la Commission européenne et de la société civile, ont été conçus en vue de servir de guide pratique pour sensibiliser les nombreuses formes de survivants des violences sexuelles à la stigmatisation. ACP/Fng/Mat/May