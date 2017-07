La RDC aux travaux de la 31ème réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union africaine

Kinshasa, 1er Juillet 2017(ACP).- Le ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu a participé du 30 juin au 1er juillet, à Addis-Abeba, en Ethiopie, à la 31ème réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union africaine (UA) et en prélude à la tenue de la 29ème Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de l’Union africaine qui s’ouvre le lundi 3 juillet sous la présidence de Président Guinéen Alpha Conde.

Les travaux de samedi 1er juillet étaient axés sur le chapitre coopération multilatérale. A cette occasion, le chef de la diplomatie congolaise a dénoncé l’illégalité des sanctions de l’Union européenne à l’endroit des africains, une position qui a suscité un grand intérêt et le soutien de ses homologues africains.

Selon le service de communication du ministère des Affaires étrangères et intégration régionale de la RDC, la 29ème Sommet des Chefs d’Etats et des gouvernements de lundi est très attendu au regard des enjeux mondiaux de l’heure et surtout des attentes des africain suscitées par les reformes amorcées par les dirigeants africains au sein de l’UA.

Une occasion pour le président de la Commission de l’UA, Moussa Mahamat Faki, d’annoncer une prochaine tournée en Afrique Centrale secouée par une crise sécuritaire. Moussa Mahamat Faki, s’est réjouit de la crédibilité dont bénéficie l’UA avec la volonté annoncée de toutes les institutions internationales de ne rien entreprendre ni décider sur le continent africain sans le quitus de l’institution panafricaine, d’où son appel à l’unité entre africains et à parler d’une seule voix.

Rappelons que ces travaux étaient précédés du 27 au 29, de la 34ème session ordinaire des Représentants permanents de l’Union et du 29 au 1er juillet, la 31ème session ordinaire du Conseil Exécutif. ACP/Kayu/May