RDC-Belgique : examen des relations diplomatiques entre Kinshasa et Bruxelles

Kinshasa, 21 févr. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu et M. Bertrand de Crombrugghe, ambassadeur du royaume de Belgique en RDC, ont évoqué mardi les questions liées aux relations diplomatiques entre Kinshasa et Bruxelles.

Le diplomate belge a indiqué qu’ils ont abordé les questions liées à la récente visite du vice-Premier ministre en Belgique, où il a été reçu par son homologue belge, Didier Reynders et le Premier ministre, Charles Michel.

La rencontre du jour, selon le diplomate belge était l’occasion de faire le suivi du déplacement qu’il a fait à Bruxelles et voir ce que le vice-Premier ministre She Okitundu a retenu de ces entretiens qualifiés de cordiaux et chaleureux avec les autorités belges.

Cette visite, selon Léonard She Okitundu cité par le diplomate belge était une excellente occasion de retrouver le temps et l’atmosphère d’amitié qui règne entre la RDC et la Belgique.

A une question sur le resserrements des liens de coopération entre Kinshasa et Bruxelles, Bertrand de Crombrugghe a indiqué qu’il est heureux de constater que les responsables principaux au niveau politique de deux pays soient en contact et se parlent pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération bilatérale.

Entretien avec le chef de la mission de l’UE

Léonard She Okitundu s’est aussi entretenu avec M. BartOuvry, ambassadeur et le chef de la délégation de l’Union européenne en RDC, avec qui il abordé les questions liées à la situation politique en RDC notamment celles ayant trait à la formation du gouvernement d’union nationale issue de l’accord du 31 décembre 2016.

Les deux personnalités ont également abordé les questions liées aux relations diplomatiques entre la RDC et l’Union européenne et à la récente visite du vice-Premier ministre en Belgique, siège de l’UE, où il a eu de contacts avec quelques officiels européens.

Renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Belgrade

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard SheOkitundu a également reçu M. Radomir Zivkovic, ambassadeur de la Serbie en RDC avec qui il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Belgrade.

Le diplomate serbe a indiqué à l’issue des entretiens qu’il a fait le point avec Léonard She Okitundu de sa récente visite à Belgrade, où il a été reçu par les hautes autorités du pays notamment le ministre serbe des Affaires étrangères, le Premier ministre et le Président de la République.

Ils ont examiné les modalités de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Évaluation de la coopération bilatérale RDC – Corée du Sud

Enfin le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu évoqué avec M Ki-Chang- Kwon, ambassadeur de la Corée du Sud en RDC les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Seoul.

Le diplomate coréen a indiqué à l’issue des échanges que les deux parties ont évoqués les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a aussi faut savoir que son pays va aider la RDC à surmonter des difficultés dans divers domaines. ACP/Fng/May