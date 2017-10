RDC-Burundi : les recommandations de la consultation ministérielle bilatérale

Kinshasa, 26 octobre 2017 (ACP).- Les participants à la première session de la consultation ministérielle bilatérale entre la RDC et la République du Buruni tenue du 24 au 25 octobre 2017, recommandent, au plan sécuritaire, aux deux pays d’établir un mémorandum d’entente sur le renforcement et le maintien de la paix et de la sécurité sur leur frontière commune. Ils formulent le vœu de voir les deux parties mettre en place un cadre d’informations entre les autorités administratives respectives, à tous les niveaux.

La mise en place des mécanismes conjoints de stabilisation de la plaine de Ruzizi prenant en considération le développement durable en vue de faire du Lac Tanganyika un ’’marenostum’’, le patrimoine commun figure également parmi les recommandations formulées à l’issue de ces assises.

Le des deux parties s’accordent aussi de mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives et autres bandes armées déstabilisant les deux pays, notamment en organisant des patrouilles coordonnées de part et d’autres des frontières communes . Sur le plan des infrastructures, les participants se mettent d’accord de réhabiliter la route n° 5 Bukavu-Uvira dont 5km ont déjà été asphaltés pour faciliter le flux des biens et des personnes entre le Burundi et le Sud-Kivu.

Ils demandent aux deux pays d’accélérer les démarches de la réhabilitation du pont qui relie la province de Cibitoke au Burundi et celle du Sud-Kivu en RDC et la construction d’un pont pour piétons reliant Gihanga à Kagina au Sud-Kivu. Au niveau des échanges commerciaux, les deux parties conviennent de réguler le commerce transfrontalier dans l’intérêt bien compris des économies des deux pays.

La délégation de la RDC était conduite par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, assisté du ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe, tandis que celle du Burundi conduite par l’ambassadeur Alain Aime Nyamtwe, ministre des relations extérieures et de coopération internationale, comprenait, en outre, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants , Emmanuel Ntahomvukiye.

La consultation ministérielle a été précédée par des travaux de la réunion des hauts fonctionnaires qui a connu la participation des gouverneurs des provinces du Sud-Kivu pour la République Démocratique du Congo, de Bujumbura, de Bubanza, de Cibitoke, de Makambo, de Rumonge et du Maire de la ville de Bujumbura pour la République du Burundi, ainsi que des responsables des services de défense et de sécurité des deux pays. ACP/YWM/Kayu/KGD