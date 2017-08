RDC : cent millions de dollars pour appuyer le secteur de l’énergie

Kinshasa, 26 Aout 2017 (ACP).- Le premier ministre, Bruno Tshibala a échangé vendredi, à Kinshasa, avec une délégation Sud coréenne de «Global Trade and Finance, Inc» venue lui faire part de la volonté de cette firme, d’appuyer à hauteur de cent millions de dollars américains, le secteur de l’énergie dans le cadre du partenariat public-privé.

La présidente de «Global Trade and Finance, Inc.», K.J. Lee, a, a cet effet, souligné que cette entreprise entend travailler avec la RDC dans le développement des infrastructures en général et particulièrement dans la construction des routes, des chemins de fer, de l’habitat et de l’industrie minier.

En ce qui concerne le secteur minier, la firme soutient un des services qui travaille a Lubumbashi à une hauteur de plus de cinquante millions de dollars précisant qu’elle compte aller plus loin une fois le partenariat public-privé accordé. Mme K.J. Lee qui s’est déclarée impressionnée par la vision et la bonne ambition du premier ministre, a indiqué que M. Bruno Tshibala leur a rassuré du soutien de son gouvernement à ce son projet, avant de souhaiter la bienvenue à la firme «Global Trade and Finance,Inc.». ACP/Kayu