La RDC classée  5ème à la CAN handball juniors filles

Kinshasa, 12 septembre 2017 (ACP).- Les Léopards handball juniors filles de la RDC ont occupé la 5ème place au classement de la 24ème Coupe d’Afrique des nations de la spécialité qui s’est déroulée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 04 au 10 septembre 2017.

Les cinq sélections, à savoir : d’Algérie, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, du Mali et de la RDC ont présenté un tableau identique à savoir le même nombre de victoires et de défaites.

Pour les départager et avoir l’équipe qui devrait accompagner l’Angola et l’Egypte au Mondial de la catégorie en 2018, il avait fallu recourir aux calculs en vigueur à la Confédération africaine de handball (CAHB), la Côte d’Ivoire qui était quasi éliminée avant sa victoire (28-19) contre le Mali, a été ressuscité grâce à son match contre l’Algérie vainqueur de la RDC sur le score de 21-20. Ainsi, l’Angola, l’Egypte et la Côte d’Ivoire représenteront l’Afrique au prochain championnat de la catégorie en 2018.

Par ailleurs, l’Angola a gardé son titre et le classement général a été établi comme suit :

1-Angola 12 points 2-Egypte 10 points 3-Côte d’Ivoire 4 points 4-Cap Vert 4 points 5-RDC 4 points

6-Algérie 4 points 7-Mali 4 points.

Sept nations ont été présentes à cette compétition en Côte d’Ivoire dont l’Angola, l’Algérie, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Mali et la RDC, rappelle-t-on. ACP/Mat/Kgd