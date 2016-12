La RDC compte environ 21 mille enfants aveugles

Kinshasa 29 Déc. 2016 (ACP).- La RDC compte environ vingt et un mille enfants aveugles et plusieurs autres milliers atteints de déficience visuelle, indique un document du Programme National de la Santé oculaire et visuelle parvenu jeudi à l’ACP.

Presque la moitié des enfants aveugles souffrent de la cécité évitable, note le document qui recommande la prévention au niveau communautaire (vaccination contre la rougeole, éducation nutritionnelle, supplémentation en vitamine A). Les principales causes de la cécité en RDC, sont les taies de cornées (7 mille cas), la cataracte et le glaucome (3,5mille cas) et les autres causes (10,5 mille cas).

Selon la source, les centres tertiaires spécialisés en ophtalmologie pédiatrique ont des équipes formées pouvant prendre en charge toutes ces causes qui sont aussi à la base de décès prématurés des victimes. En effet, jusqu’à 60% des enfants aveugles meurent moins d’un an après la survenue de la cécité. Ceux qui survivent peuvent s’attendre à vivre 40 ans en moyenne en étant aveugles.

Plus de 90% des enfants aveugles ne reçoivent aucune instruction et la grande majorité d’entre eux ne pourront pas pleinement réaliser leur potentiel, déplore le PNSOV. Les services de réhabilitation et de basse vision sont toujours très utiles pour les enfants malvoyants ou aveugles. Ces derniers ont droit à l’éducation tout autant que les enfants voyants, a enfin estimé la source. ACP/Kayu/JGD