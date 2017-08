La RDC et le Congo/Brazzaville se neutralisent (0-0) au CHAN-Kenya 2018 football

Kinshasa, 13 août 2017 (ACP).- La RDC et le Congo-Brazzaville se sont neutralisés par 0-0, vendredi au stade de la Concorde de Kintele, dans la banlieue de Brazzaville, en match aller du 3ème tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football-Kenya 2018.

Les deux sélections se livrent une partie très serrée créant quelques rares occasions franches de scorer. Les Diables Rouges sont présents en première période, les Léopards brillent par le balancement du ballon au retour des vestiaires. En réussissant tout de même à poser le jeu, ces derniers se procurent les meilleures occasions mais font montre de manque de réalisme devant les perches adverses.

Jean Marc Makusu Mundele (31ème), sur un coup franc, oblige le dernier rempart des Diables Rouges, Barel Mouko, à dégager à la manière d’un gardien de handball. Sur un corner, Vinny Bongonga (44ème) n’a pas le timing qu’il faut pour couper de la tête la trajectoire du ballon. Servi dans l’axe et au terme d’un bel amorti, Makusu Mundele (50ème) se retrouve cette fois nez à nez avec le même Barel Mouko qu’il n’arrive pas à battre en mettant sa tentative sur celui-ci qui écarte d’ailleurs chanceusement le danger. Un autre raid voit Makusu Mundele talonner astucieusement pour Vinny Bongonga (66ème) qui se distingue de nouveau dans l’imprécision. Les Diables Rouges étaient réduits à un rôle de challengers, n’approchant que rarement la surface de réparation protégée par Matampi Vumi Ley. Leur occasion la plus franche ne surviendra qu’à l’entrée des vingt dernières minutes sur une frappe croisée de Matheus Botamba qui ne passe pas loin de la lucarne.

Les fauves de la RDC devront tout faire pour se montrer perspicaces et réalistes à l’attaque et assurer une bonne coordination entre la ligne offensive et l’entrejeu, s’ils tiennent à conquérir leur billet, le samedi 19 août au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, pour se donner la chance d’aller défendre leur titre en janvier/février 2018 au Kenya.

A la conférence de presse d’après-match Congo-RDC (0-0), aucun sélectionneur n’avait le sourire sur ses lèvres. Pour Barthélémy Ngatsono (sélectionneur des Diables rouges) : « Le score nous arrange parce qu’il n’est toujours pas établi que lorsque vous jouez à domicile, vous devez gagner. Des matches antérieurs nous l’ont prouvé. Nous savons que nous n’avons rien à perdre. Nous avons joué contre l’équipe championne en titre et nous n’étions pas donné favoris. Nous avons quand même fait notre petit coup. Au match retour, la RDC sera plus sous pression que nous. Nous allons corriger ce qui n’a pas marché au match aller, en élaborant une stratégie pour nous qualifier. Car c’est notre objectif ».

Pour sa part, Mwynyi Zahera (sélectionneur des Léopards) a dit : « On avait la possibilité de faire la différence mais il y a des jours sans. Ceux qui auraient pu la faire ne l’ont pas fait. On a eu des opportunités. On était bien, sauf en première mi-temps au cours de laquelle on a un peu gambergé. Mais, en deuxième mi-temps, je crois qu’on avait cette opportunité. Malheureusement ça ne s’est pas fait et on souhaite retrouver l’efficacité pour le match retour. Nous étions venus à Brazzaville pour faire le bon résultat. On voulait obliger les Diables rouges à venir gagner chez nous. Maintenant, c’est du 50-50. A nous de réaliser ce que l’on n’a pas bien fait chez eux ».

Tous les résultats

Les matches aller du 3ème et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018, joués le week-end, sont les suivants :

Nord : samedi 12.8.2017 Algérie-Libye 1-2 ; Ouest A : samedi 12.8 Mauritanie-Mali 2-2, mardi 15.8 Sénégal-Guinée ; Ouest B : samedi 12.8 Burkina Faso-Ghana 2-2, dimanche 13.8 Bénin-Nigeria 1-0 ; Centre : vendredi 11.8 Congo-RD Congo 0-0, samedi 12.8 Guinée Equatoriale (qualifiée)-Gabon match annulé, samedi 12.8 Sao Tomé et Principe-Cameroun 0-2 ; Centre-Est : Ouganda-Rwanda 3-0, dimanche 13.8 Ethiopie-Soudan 1-1 ; Sud : Afrique du Sud-Zambie 2-2, Madagascar-Angola 0-0, Comores-Namibie 2-1. ACP/Kayu/Wet