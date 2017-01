La RDC  connait une diminution importante de cas de trypanosomiase ces deux dernières décennies

Kinshasa, 30 Janv. 2016 (ACP).- La République Démocratique du Congo (RDC) a connu ces deux dernières décennies une diminution importante du nombre de cas de trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) en passant de 26.000 nouveaux cas déclarés en 1996, à 8.000 nouveaux cas en 2006, puis à près de 2.500 nouveaux cas en 2015, a indiqué lundi à Kinshasa le directeur a.i. du Programme Nationale de Lutte contre cette maladie (PNLTHA), le Dr Justin Mbaruku Masimango.

Le directeur a.i. du PNLTHA a fourni ces chiffres lors de la matinée scientifique organisée par ce programme avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des organisations humanitaires PATH et DNDI (Drugs for Neglected Diseases Initiative) à l’occasion du 5ème anniversaire de la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées (MTNs) dont la trypanosomiase humaine africaine. La déclaration de Londres est une initiative regroupant les partenaires privés et publics dont la Fondation Bill et Melinda Gates.

Elle a été lancée le 30 janvier 2012 sous l’égide de l’OMS pour lutter en faveur de l’élimination des maladies tropicales négligées (MTNs), affectant au moins un milliard de personnes dans le monde, soit un habitant de la Terre sur sept. Chaque année, les MTNs dont la trypanosomiase humaine africaine (THA), tuent des millions de personnes vivant principalement dans des régions tropicales.

En dépit de la diminution drastique de cas, a dit le directeur a.i. du PNLTHA, la RDC demeure le pays le plus touché par la maladie du sommeil en Afrique et dans le monde. Selon l’OMS, la population exposée au risque d’infection de la THA en Afrique a été estimée en 2012 à 57 millions d’habitants dont 64% (36,2 millions) se trouvent en RDC.

En 2015, près de 2500 nouveaux cas de maladie du sommeil ont été notifiés en RDC, soit 86% de cas déclarés en Afrique et dans le monde. Les trois provinces les plus touchées par la trypanosomiase humaine africaine sont le Kwango, le Kwilu et le Mai-Ndombe, issues de l’ancienne province du Bandundu, et qui regorgent à elles seules 46% de nouveaux cas en RDC.

Le secrétaire général a.i. à la Santé publique, M. Ngumbu Mabanza qui a représenté le ministre de la Santé a, à cette même occasion, a déclaré que le ministère de la Santé publique est disposé à travailler avec tous les partenaires publics et privés pour atteindre l’objectif d’élimination de la trypanosomiase humaine africaine comme problème de santé publique d’ici 2020.

Le ministère de la Santé publique maintient la lutte contre cette maladie parmi ses priorités et pour cela, il a défini une politique sectorielle sujette à des révisions quinquennales, a-t-il affirmé.

Les participants à la matinée scientifique ont suivi un témoignage très émouvant et édifiant du président de l’Assemblée provinciale du Kwango, François Muambu Ipulu, dont l’épouse est décédée des suites de la trypanosomiase humaine africaine. ACP/Kayu/Wet