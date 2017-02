RDC : Les coopératives d’épargne et de crédit invitées à accélérer l’inclusion financière

Kinshasa, 16 Fév. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), Déogratias Mutombo Mwana Nyembo, a invité mercredi, les professionnels du secteur de la micro-Finance congolaise, à accélérer l’inclusion financière, à l’ouverture de l’atelier sur : « la fragilité des institutions mutualistes : causes et pistes de solution pour l’émergence d’un secteur micro financier solide et pérenne au service de la population en RDC ».

Pour atteindre ces objectifs, M.Mutombo envisage plusieurs réformes, avant de rappeler la mission de la BCC consistant à parvenir à terme à un système financier stable et inclusif devant assurer une intermédiaire financière de qualité et de proximité à une très large couche de la population.

Au nombre de réalisations initiées par l’institut d’émission, a-t-il dit, figurent la modernisation du système national de paiement afin de faciliter les transactions, la modernisation de la centrale des risques, la mise en place d’un fonds de garantie de dépôt.

Un filet supplémentaire de protection de l’épargne en cas de faillite ainsi que le programme national d’éducation financière, visant l’amélioration de la culture financière au pays font également partie des réalisations. ACP/Kayu/May