La  RDC déclarée « pays libre de circulation du poliovirus sauvage »

Kinshasa, 25 Oct. 2017 (ACP)- La République Démocratique du Congo (RDC) a été déclarée, depuis novembre 2015, « pays libre de circulation de Poliovirus sauvage », selon un document de l’Organisation des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) parvenu mercredi à l’ACP.

Selon la source, le pays a connu son dernier cas de poliovirus sauvage le 20 décembre 2011 et la lutte contre la polio n’est pas encore terminée. Les derniers cas de polio en RDC remontent au début de l’année 2017 où l’on a enregistré 9 cas résiduels dans les provinces du Maniema et du Haut Lomami.

Des campagnes permanentes de vaccination préventives et de ripostes sont à pied d’œuvre en vue d’atteindre environ 95% d’ enfants de 0 à 59 mois vaccinés, indique la source qui fait remarquer qu’environ 5% d’enfants ne sont pas vaccinés à chaque passage pour plusieurs raisons, notamment les absences des enfants et le refus des parents de faire vacciner leurs enfants, bien que le niveau d’information des parents avant le début de chaque campagne soit de 90%.

L’UNICEF contribue à la lutte contre la polio en RDC par le renforcement de l’approvisionnement en vaccins et la communication de proximité afin d’améliorer l’offre, l’utilisation et la demande des vaccins de routine et de maintenir l’interruption de la transmission du polio virus sauvage.

En 2017, le programme Elargi de vaccination (PEV), en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers a pu vacciner plus de 10 millions leurs d’enfants.

Par ailleurs, dans la phase finale de la lutte contre la polio, il est prévu 4 étapes essentielles à savoir l’arrêt de la circulation du poliovirus sauvage, l’introduction du vaccin polio injectable et le renforcement de la vaccination de routine pour les enfants de 0 à 11 mois, le renforcement du virus et la certification et enfin le transfert des acquis de la lutte contre la polio aux autres composantes de la santé et du développement. ACP/Fng/Bsg/May