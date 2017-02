La RDC désormais dotée d’un répertoire et d’une cartographie des entreprises industrielles

Kinshasa, 25 Fév. 2017 (ACP).- La République Démocratique du Congo (RDC) dispose désormais de son répertoire et de sa cartographie des entreprises industrielles province par province et secteur par secteur, a affirmé Pierre Kangudia Mbayi, ministre d’Etat en charge du Budget, à la clôture vendredi de l’atelier sur l’élaboration de ce répertoire et cette cartographie.

M. Kangudia a apprécié le travail abattu par les participants venus de différentes provinces à l’atelier, indiquant que le répertoire et la cartographie industrielle constituent une réponse à la préoccupation du Chef de l’Etat Joseph Kabila, laquelle est inscrite dans le programme de la révolution de la modernité qui vise à faire de la RDC, un pays émergent à l’horizon 2030. C’est aussi, a-t-il ajouté, un cadre méthodologique commun et un repérage des opportunités d’investissements dans chaque province et par secteur.

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement de mettre à profit ces documents en vue de la mise à jour de la politique industrielle nationale, avant d’indiquer que le gouvernement portera un intérêt particulier sur les différentes recommandations faites par les participants afin de consolider les acquis de l’atelier.

Le ministre de l’Industrie, Marcel Ilunga Leu a, tout en reconnaissant la valeur du travail abattu, fait savoir que le répertoire et la cartographie des entreprises industrielles sont un préalable incontournable à toute stratégie d’industrialisation, de la promotion et de la protection des industries existantes. Il a laissé entendre qu’une mise à jour régulière de ces documents sera faite à travers les enquêtes industrielles nationales prévues chaque année par la Cellule d’études et de planification industrielle (CEPI).

Par ailleurs, le ministre a annoncé la sensibilisation de la population congolaise à la consommation des produits congolais afin de permettre aux industriels de rentabiliser leurs investissements.

L’élaboration du répertoire parmi les recommandations

Les participants à l’atelier sur l’élaboration du répertoire et la cartographie des entreprises industrielles ont retenu parmi les recommandations faites au gouvernement, la création d’un comité de suivi de la gestion du répertoire des entreprises industrielles en RDC qui est appelé à jouer le rôle de dispositif.

Ils ont également recommandé la poursuite des travaux d’amélioration de la cartographie par le secrétariat technique de l’atelier en collaboration avec les experts, l’organisation d’une formation complémentaire de remise à niveau des participants sur la notion de la cartographie industrielle de la RDC. La consolidation des données industrielles pour la constitution d’une base des données et la mise à jour semestrielles de données industrielles.

La clôture de l’atelier a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants par le représentant du Premier ministre dont Marcel Ilunga Leu. ACP/ZNG/Wet