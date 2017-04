La RDC avec deux représentants sur quatre à la phase de poules des compétitions interclubs de la CAF

Kinshasa, 24 avril 2017 (ACP).- La RDC se présentera à la phase de poules des compétitions interclubs de la CAF avec deux représentants sur les quatre quelle avait aligné au départ en février dernier.

Il s’agit de l’AS V. Club qui a écarté en seizièmes de finale Gambia Port Autorithy, alors que le TP Mazembe, reversé en Coupe de la Confédération comme lors de la 13ème édition qu’il avait fini par remporter, après son élimination par CAPS United du Zimbabwe, il a mis hors d’état de nuire la JS Kabylie d’Algérie lors du tour de cadrage.

La performance mitigée concerne aussi l’Algérie et le Maroc qui ont conservé aussi la moitié de leurs représentants.

La Tunisie occupe, sans surprise, haut du tableau avec quatre qualifiés sur quatre possibles, deux dans chacune des deux épreuves. Si depuis 1997, les clubs tunisiens n’ont remporté que sept couronnes (2 CL et 5 CC), ils ont été constamment présents dans la lutte pour le titre ce qui n’est pas un mince exploit compte-tenu des circonstances extra-sportives depuis 2011 avec, notamment, des matches disputés à huis-clos.

L’Egypte a perdu une de ses quatre équipes (Al Masry) mais elle reste l’incontestable numéro un. Depuis la création de la Ligue des champions en 1997 et celle de la Coupe de la Confédération en 2004, elle a trusté les victoires, sept dans l’épreuve la plus prestigieuse, six pour Al Ahly et un pour Zamalek, et une, encore pour Al Ahly, dans l’autre compétition. Un total de 8 trophées sur un total de 33 (CL+CC) décernés, soit 1 titre pour 4 décernés (25%), indique le site Internet de la CAF.

Les clubs soudanais, qui ne manquent pas de ressources financières, sont toujours là, en particulier grâce aux deux frères ennemis d’Omdurman, Al Hilal et Al Merreikh. Ces dernières années sont venus s’ajouter quelques clubs mal connus comme aujourd’hui Al Hilal Obeid qui a décroché le premier billet de son histoire pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération après avoir éliminé SM Sanga Balende de la RDC.

L’Afrique du Sud aura cette année trois représentants dans la seconde phase des Coupes interclubs.

Le Cameroun, tenant du titre de la CAN (Coupe d’Afrique des nations), fait un peu figure de parent pauvre avec une seule équipe encore en lice, Coton Sport de Garoua. Coup de chapeau aux clubs zambiens, qui étaient deux sur la liste de départ : Zesco United et Zanaco, et sont toujours là.

Neuf autres pays ont maintenu une équipe. La performance la plus inattendue est celle du Swaziland avec les Mbabane Swallows, tombeurs de l’AC Léopards de Dolisie (Congo) lors des barrages pour l’accession à la seconde phase de la Coupe de la Confédération.

Le Nigeria est le 19ème pays à s’ajouter à la liste à la suite de la qualification de Rivers United au détriment de Rayon Sport du Rwanda (2-0, 0-0). ACP/FNG/Kayu/May