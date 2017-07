La RDC dotée d’un Comité consultatif national pour la protection des biens culturels

Kinshasa, 08 juillet 2017 (ACP).- La ministre de la Culture et des arts, Astrid Madiya Ntumba, a procédé à l’installation de la Coordination du Comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas des conflits armés en République Démocratique du Congo « C.C.N. ».

Dans son allocution, la ministre de la Culture et des arts est revenue sur l’historique de la création de ce nouveau service public de l’Etat créé par le décret n° O14/025 du 18 novembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité consultatif pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en République Démocratique du Congo, en sigle ,C.C.N.

Selon Astrid Madiya, la nécessité de la création de ce service public de l’Etat constitue la concrétisation de l’engagement de la RDC pris en adhérant à la Convention de la Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit.

Lors de cette allocution, la ministre a rappelé que le CCN est un organe conseil du gouvernement dans la mise en place de mesures techniques pour la protection du patrimoine culturel congolais en cas de conflit armé et en temps de paix, obtenir l’immunité des biens culturels congolais par leur inscription sur les registres de l’UNESCO, c’est-à-dire sur la liste du patrimoine mondial.

La ministre de la Culture et des arts a profité de cette occasion pour présenter le coordonnateur national, le Pr. Joël Ipara Motema, et ses deux adjoints le Pr. Malasi Ngandu-Myango et M. Godefroy Kamada Kasiama, tous nommés par le décret n°16/31 du 8 septembre 2016.

La mise en place de cet organe a eu lieu à Kinshasa, en présence du secrétaire général de la Culture et arts, du bourgmestre de la commune de Limete, des directeurs généraux et directeurs du ministère de la Culture et arts, ainsi que du représentant de l’UNESCO en R.D.C. ACP/Kayu/BSG/Wet