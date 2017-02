RDC-Egypte : renforcement de la coopération bilatérale

Kinshasa, 28 fév. 2017(ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu et l’ambassadeur d’Egypte en RDC, Youssry M. Khalil, ont échangé mardi à Kinshasa sur les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Le Caire.

Le diplomate égyptien a indiqué que cette coopération est manifeste dans les domaines de la santé, de l’énergie et du tourisme, à travers les accords signés au Caire entre les gouvernements des deux pays.

Dans le cadre de ces accords, une équipe des médecins égyptiens a presté aux cotés de leurs collègues de la RDC à l’Hôpital général provincial de référence de Kinshasa, rappelle-t-on.

Rencontre avec Gérard Michel

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères s’est aussi entretenu avec l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en RDC, Gérard Michel, avec qui il a examiné les dossiers liés à la situation politique en RDC et le renouvèlement du mandat de la MONUSCO qui figure à l’agenda du Conseil de sécurité du mois de mars 2017.

Les deux personnalités ont également évoqué la question relative à l’agrément du successeur de Gérard Michel dont le mandat arrive à terme en juin prochain.ACP/FNG/Kgd