La RDC engagée dans cinq disciplines sportives aux 8èmes Jeux de la Francophonie

Kinshasa, 07 juillet 2017 (ACP).- La RDC est engagée dans cinq disciplines sportives aux 8èmes Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 31 juillet 2017 en Côte d’Ivoire.

Le cyclisme sur route, le football masculin, le judo (hommes et dames 48 kilos et 78 kilos), la lutte africaine dames (60 kg, 80kg) et hommes (60kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg, 120 kg), la lutte libre dames (60kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg) et hommes (57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg) sont les disciplines concernées.

Le 3ème Challenge Maître Kiwa de judo suspendu

Le 3ème Challenge Maître Kiwa que devait organiser la Fédération nationale congolaise de judo (FENACOJU), du 27 au 30 juin dernier à Kinshasa, est reporté à une date ultérieure afin de permettre aux judokas congolais de bien se concentrer sur la préparation de leur participation aux 8èmes Jeux de la Francophonie. Cinq judokas dont deux filles et trois garçons représenteront la RDC à ces Jeux, du 25 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire. ACP/Fng/Mat/May/KJi