La RDC  engagée dans lutte contre la traite des êtres humains

Kinshasa, 30 Juillet 2017 (ACP).- La RDC s’est engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains, par l’organisation, au sein du ministère de l’Intérieur et de la sécurité, d’un cadre juridique de coordination des activités relatives à ce fléau, a indiqué vendredi à Kinshasa le secrétaire général de ce ministère, Xavier Mirindi Kiriza.

M. Mirindi, qui l’a dit à l’ouverture de la réunion des membres du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, en marge de la commémoration le 30 juillet 2017 de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, a également souligné la participation active du pays dans plusieurs forums régionaux et nationaux relatifs à ce fléau, où se discutent les dispositions à prendre pour éradiquer ce crime.

Il a fait part aux participants de la transmission, à l’autorité attitrée, du dossier relatif à la formalisation de ce comité pour signature.

Le secrétaire général Mirindi a, à cette même occasion, plaidé pour que les gouvernements de la région de la SADC, à travers la coopération, puissent prendre des dispositions utiles afin de faire disparaitre sur le continent africain « cette honte humaine » qu’est la traite des êtres humains, laquelle ne s’explique pas en ce 21ème siècle.

La SADC préoccupée par la traite dans la région

M. Joseph Ditunga Muana Saitondo, point focal du ministère de l’Intérieur en matière de la lutte contre la traite des êtres humains, a axé son exposé sur la situation de ce fléau aux niveaux de la région de la SADC et national ainsi que sur la nécessité et la finalité de la mise sur pied du Comité national de lutte contre ce crime.

Il a fait remarquer que la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui compte 15 Etats dont la RDC, est préoccupée par les impacts de la traite des êtres humains sur la société du fait que ce crime nuit à la réputation du bloc régional et a des effets négatifs sur son programme d’intégration, défavorisant la situation socioéconomique de ses ressortissants.

Les 15 pays membres de la SADC, a-t-il rappelé, avaient signé des accords avec l’appui de la Commission européenne pour couvrir toute l’architecture de l’intégration régionale notamment la paix et la sécurité.

Il a été souligné que la question de la traite des êtres humains constituant un facteur menaçant la sécurité transfrontalière entre les Etats membres, il fallait la combattre par le renforcement des capacités (formations) des personnes habilitées à transmettre les données statistiques fiables sur cette question. Il en est de même de la perméabilité des frontières entre Etats membres qui représente aussi un facteur favorisant la traite des êtres humains, en marge d’autres crimes organisés transnationaux.

C’est dans ce cadre, a-t-il précisé, que la RDC a participé à trois ateliers dont celui de renforcement des capacités dans la lutte contre des êtres humains en 2015 à Johannesburg , en Afrique du Sud, celui axé sur le pilotage des points focaux en 2016 au Botswana et celui portant sur le lancement du réseau des Points focaux de lutte contre ce fléau en 2016, au Swaziland.

Au niveau national, M. Ditunga a également rappelé l’organisation du 5 au 9 décembre 2016 à Kinshasa d’un atelier de renforcement des capacités à l’issue duquel une série de recommandations liées à la lutte contre la traite des êtres humains ont été formulées.

Le Point focal Ditunga a enfin noté que les femmes et les filles constituent les groupes les plus vulnérables à la traite des êtres humains dans la région, où elles sont soumises à l’exploitation sexuelle, à l’exploitation par le travail et au travail forcé. ACP/YWM/KGD/Wet