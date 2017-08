La RDC enregistre sa première victoire face à la Guinée (84-37) à l’Afrobasket Mali 2017 dames

Kinshasa, 23 août 2017 (ACP). – La République Démocratique du Congo a enregistré sa première victoire face à la Guinée qu’elle a battue par 84-37, mercredi à Bamako, au Mali, en match de la 5ème journée de la phase de groupes de l’Afrobasket 2017 dames.

Cette victoire ne changera rien à l’avenir des Congolaises dans cette compétition ni à leurs adversaires du jour dans la mesure où six de huit équipes ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale. Il s’agit de : Mozambique, Egypte, Sénégal et Nigéria, en Groupe B, Mali, hôte de l’Afrobasket 2017, Angola et Cameroun, en groupe A. La Côte d’Ivoire et la Tunisie se disputeront la dernière place qualificative pour compléter le nombre 4 en groupe A.

Les quarts de finale auront lieu le vendredi 25 août 2017 et les demi-finales le samedi 26 août. ACP/FNG/YWH/BSG/Kgd/CFM/MPKA