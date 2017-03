La RDC peut escompter une reprise économique entre 2017-2019

Kinshasa, 10 Mars 2017 (ACP).- Le ministre de communication et médias, Lambert Mende Omalanga indique dans un compte rendu du conseil des ministres parvenu vendredi à l’ACP que la RDC peut escompter une reprise de l’activité économique pour la période 2017-2019 grâce aux efforts drastiques initiés par le gouvernement, notamment la réduction de 30% de fonctionnement des institutions de l’Etat.

Cette reprise, selon le ministre, est aussi liée à une demande intérieure qui laisse entrevoir, des perspectives de la croissance de la demande mondiale, pour autant que le cap soit maintenu dans la diversification de l’économie.

M. Mende a noté la présence du Gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) à ce conseil des ministres présidé les 7 et 9 mars par le chef du gouvernement Samy Badibanga Ntita, aux cotés du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et de celle du ministre des Finances.

Ils ont brossé à l’intention des membres du gouvernement la situation macroéconomique et financière récente du pays, indiquant que celle-ci se ressent des effets du ralentissement économique mondial, de la faiblesse des cours des principaux produits de base ainsi que la tendance à la baisse de l’entrée des capitaux étrangers. Ceci a entraîné à la fin de l’année 2016, un repli considérable du taux de croissance économique à 2,4% en 2016 alors qu’il se situait à 6,9% en 2015 et 9,6% en 2014.

Le gouverneur de la BCC a fait a part de son constat d’une reprise bien que lente de l’activité économique. Il a engagé le gouvernement à encourager les investisseurs dans le secteur pétrolier et minier, notamment et à émettre des bons de Trésor pour collecter l’épargne extérieure, à limiter les paiements en devises en les réservant aux seuls paiements internationaux et à accompagner le secteur privé dans la recherche des financements ainsi que l’amélioration du climat des affaires en réduisant la multiplicité des taxes.

Abordant le phénomène de contrefaçon de certains billets de banque, le gouverneur de la BCC a signalé l’existence d’une chaîne criminelle qui récupérait des billets impropres à la circulation destinée à la destruction.

Des arrestations ont été opérées, y compris au sein de l’Institut d’émission en rapport avec «ce véritable crime économique» et des mesures prises par son institution pour sécuriser les opérations de destruction des billets impropres à la circulation. ACP/Fng/JGD