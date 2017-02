RDC: Etienne Tshisekedi a tiré sa révérence à Bruxelles

Kinshasa, 1èr février 2017 (ACP).- Le président de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Etienne Tshiskedi wa Mulumba est décédé mercredi à Bruxelles à 17h22 à la clinique Sainte Elisabeth, des suites d’une embolie pulmonaire, indique une déclaration de son fils Félix Tshisekedi rendue publique le même jour. Agé de 84 ans, le leader de l’UDPS était parti en Belgique pour un contrôle médical.

Après un long séjour à Bruxelles, ou il s’était rendu pour des raisons de santé, Etienne Tshisekedi était rentré à Kinshasa en juillet 2016 et le 24 janvier 2017 et avait été contraint de quitter le pays et ses combattants, à bord d’un jet médicalisé.

Avant de partir en Belgique, Etienne Tshisekedi avait fini par accepter que sa plateforme « le Rassemblement » participe aux discussions directes, sous l’égide de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), avec les signataires de l’accord du 18 octobre 2016 et les participants à ces discussions avait soutenu sa candidature à la tête du Conseil national de suivi de l’accord politique (CNSA) du 31 décembre 2016.

Etienne Tshisekedi a débuté sa carrière politique dans le Mouvement National du Congo (MNC) aux cotés de Patrice Lumumba et de Albert Kalonji en 1958. ACP/Kayu