RDC : le Fonds mondial consent un financement contre trois maladies

Kinshasa, 16 oct. 2017 (ACP).- Le Fonds Mondial a consenti un financement dont le montant n’a pas été révélé en faveur de la RDC pour plus d’impact dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, a annoncé lundi au cours d’une réunion d’information de « building flourishing communities » (CORDAID), le directeur pays de cette organisation en RDC, Yaouba Kaigama.

Organisée à l’intention des sociétés membres et non membres du Comité national de coordination du fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme(CCM), cette rencontre avait pour objectifs de donner plus d’information à la société civile sur le processus de sélection des sous- récipiendaires dans le cadre de la mise en œuvre par cordaid et SANRU des projets fonds mondial en RDC pendant la période 2018 – 2020, a indiqué M. Yaouba Kaigama.

Il a rappelé qu’un appel à manifestation d’intérêt a été lancé il ya quelques jours, pour clarifier ensemble avec les représentants de la société civile comment faire parvenir l’information à ceux qui n’ont pas eu le temps de la lire sur le site de CORDAID, qui, a-t-il souligné, a plusieurs défis à relever, notamment la sélection des candidats sous récipiendaires transversaux et spécifiques.

Prenant la parole à cette occasion, Madame Marie Nyombo Zaima, 2ème présidente et représentante de la société civile, a indiqué que la mise en œuvre de cette nouvelle subvention, demande à ce que le financement reçu puisse avoir une bonne gestion afin d’atteindre un bon résultat dans chaque domaine. Cet appel concernait Cordaid et SANRU.

C’est sur base de leur expertise que cordaid et SANRU ont été retenus comme principaux récipiendaires(PR) de la société civile dans ce nouveau modèle de financement des Fonds Mondial pour la période ci-haut indiquée. ACP/Kayu/Wet