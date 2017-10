RDC-France : une coopération agissante à travers la formation des jeunes au Sud-Kivu

Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- Le vice-ministre de l’Emploi et de la prévoyance sociale, Athys Kabongo Kalonji a rendu hommage à la coopération franco-congolaise dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes de la province du Sud-Kivu, à travers le soutien du pays d’Emmanuel Macron à la formation professionnelle des jeunes du Sud-Kivu.

Kabongo qui a coupé le ruban symbolique, à l’occasion de l’inauguration du bâtiment ultramoderne devant abriter l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) à Bukavu, a invité les jeunes du Sud-Kivu à apprendre des métiers, en se détournant du banditisme, de l’oisiveté et de se faire recruter dans les groupes armés et les forces négatives.

Il a encouragé l’implication du gouvernement du Sud-Kivu à ce projet qu’il a placé dans la vision de la «Révolution de la modernité» initiée par le Président de la République Joseph Kabila Kabange. Pour l’administrateur directeur général de l’INPP, Maurice Tshikuya Kayembe, la réalisation de ce projet est un pari gagné pour son entreprise qui travaille chaque jour pour le développement des compétences de la population active de la RDC.

La jeunesse du Sud-Kivu, zone post-conflit, trouve à l’INPP une opportunité d’apprentissage de métiers pour une réinsertion sociale et une auto-prise en charge. L’INPP contribue à la stabilité et à la paix, et lutte contre l’errance des jeunes, en faisant d’eux des acteurs de développement, a laissé entendre l’ADG de l’INPP.

Il s’est dit en outre encouragé par l’apport de la France par l’AFD qui développe également les projets de construction à Mbandaka, province de l’Equateur et de Kisangani (province de la Tshopo), en passant par le bâtiment de Matadi (Kongo Central) qui n’attend plus que l’inauguration.

Le nouveau site d’exploitation de l’INPP-Bukavu inauguré

Pour sa part le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Claude Nyamugabo, a salué l’initiative et loué la coopération franco-congolaise, avant d’affirmer que la construction de ce « bijou » s’inscrit dans le patrimoine immobilier de la province, traduisant ainsi dans les faits la vision de la «Révolution de la modernité» du Président de la RDC.

Ce nouveau centre, a-t-il souligné, vient relever le défi de la formation professionnelle des jeunes et des travailleurs du Sud-Kivu dans divers domaines touchant les métiers de base. La bâtisse comprend 3 niveaux (R+3) et comprend les parties administrative et technique dotée des ateliers et des salles de formation.

Inauguré mardi 17 octobre courant, le bâtiment de Bukavu a été réalisé pendant 2 ans. Les notables, les autorités politico-administratives, le conseil d’administration de l’INPP et les experts français de l’AFD ont assisté à cette cérémonie.

Soutien de la France à la formation professionnelle des jeunes du Sud-Kivu

L’ambassadeur de France en RDC, Alain Rémy, a pour sa part, promis le soutien de son pays à la formation professionnelle en faveur de jeunes de la province du Sud-Kivu, à l’est du pays, indique un document de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) remis lundi à l’ACP.

Le diplomate français qui s’exprimait à l’inauguration du bâtiment ultramoderne abritant actuellement le nouveau site d’exploitation de l’INPP à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, construit sur un fonds français de l’ordre de 1.400.000 euros dans le cadre du contrat de désendettement-développement (C2D).

A cette occasion, M. Alain Rémy a salué un partenariat prometteur entre l’AFD (Agence française de développement) et l’INPP, exhortant ce dernier à réduire l’écart entre la main-d’œuvre et le marché d’emploi. Et à s’imprégner de l’esprit managérial dans une gestion rationnelle de la coopération RDC-France par l’INPP.

Cette démarche pour laquelle l’INPP et la FEC (Fédération des entreprises du Congo) œuvrent ensemble, vise à former selon les besoins du marché d’emploi, mettant ainsi fin à l’inadéquation entre la formation et les besoins en main-d’œuvre des entreprises locales.

Il a également mis un accent sur l’apprentissage des métiers qui est, selon lui, une voie obligée pour une participation des jeunes à la création des richesses, au développement du pays et à la lutte contre le recrutement des jeunes dans les groupes armés, tout en réitérant l’accompagnement du gouvernement français en faveur de l’INPP. ACP/YWM/Kayu/JGD/KJI/CFM