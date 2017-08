La RDC dans le groupe A de l’Afrobasket 2017

Kinshasa, 11 août 2017 (ACP).- La République Démocratique du Congo est placée dans le groupe A de l’Afrobasket 2017 aux côtés du Nigéria, du Mali et de la Côte d’Ivoire, indique Fibaafrique.com. Le 29ème Championnat d’Afrique de basket-ball, organisé par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA/Afrique), aura lieu simultanément au complexe omnisports de Radès à Tunis (Tunisie) et à Dakar, au Sénégal, du 8 au 16 septembre 2017. Ces deux pays ont été choisis par la FIBA/Afrique pour co-organiser la 29ème édition.

Seize pays participeront à ce championnat dont les équipes sont réparties en quatre groupes de quatre. Chaque équipe rencontrera les trois adversaires de son groupe lors de la première phase, ensuite interviendra la 2ème et dernière phase qui aura lieu à Tunis.

Les équipes se rencontreront en fonction de leur classement dans les poules du premier tour, alors que celles qui seront éliminées en quarts de finale se rencontreront en matches de classement pour de la 5ème à la 8ème place. Celles éliminées en huitièmes de finale seront de leur côté classées de 1ère à la 8ème place, selon leurs résultats du premier tour, puis se rencontreront en un match direct et unique : 1 contre 2 (9eme place), 3 contre 4 (11eme place), 5 contre 6 (13eme place) et 7 contre 8 (15eme place).

Les équipes éliminées de la phase de groupes seront classées de 9 à 16, les troisièmes joueront pour la 9eme à la 12eme place. Mais les quatrièmes (les derniers de la phase de poules) joueront pour le compte de la 13eme à la 16eme place. Les pays suivants sont qualifiés pour la phase finale: Tunisie, Nigéria (tenant), Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, RDC, Egypte, Mali, Maroc, Mozambique, Sénégal, Ouganda, Afrique du Sud, Rwanda, Guinée et Centrafrique. Par ailleurs, la Tunisie accueille cette compétition pour la quatrième fois après 1965, 1987 et 2015, tout comme le Sénégal après 1972, 1978 et 1997.

L’édition 2017 de l’Afrobasket messieurs décalée

L’Afrobasket 2017 messieurs a été décalée du mois d’août à celui de septembre à la suite du désistement de la République du Congo et de l’Angola. Les groupes sont composés de la manière suivante : Groupe A (Radès) : Nigéria, RDC, Mali, Côte d’Ivoire ; Groupe B (Dakar) : Angola, Centrafrique, Maroc, Ouganda ; Groupe C (Radès) : Tunisie, Guinée, Cameroun, Rwanda ; Groupe D (Dakar) : Sénégal, Mozambique, Egypte, Afrique du Sud. ACP/Mat/Kgd/Kji