La RDC en Groupe G de la CAN 2019 football avec le Congo, le Zimbabwe et le Liberia

Kinshasa, 30 Mars 2017 (ACP).- La RDC partage, avec le Congo, le Zimbabwe et le Liberia, le Groupe G de la CAN (Coupe d’Afrique des nations) de football prévue en 2019 au Cameroun. Le coup d’envoi sera donné au mois de juin 2017. Le premier de chacune des 12 poules sera qualifié pour la phase finale en compagnie des trois meilleurs 2èmes de l’ensemble des groupes. Coup d’envoi en juin.

Le calendrier prévoit la 1ère journée entre le 5 ou 6 juin, la 2ème entre le 16 et 27 mars 2018, les 3ème et 4ème journées du 3 au 11 septembre 2018, la 5ème du 8 au 16 octobre 2018,la 6ème journée en novembre et la 6ème et dernière journée en novembre 2018.

Après le tour préliminaire qui a permis à Madagascar, aux Comores et au Soudan du Sud de s’emparer des derniers billets, la composition définitive des groupes éliminatoires de la CAN 2019 est désormais connue. Six journées sont au programme de la phase de poules à partir de juin 2017. Au terme de celles-ci, le premier de chacun des 12 groupes sera qualifié pour la CAN en compagnie des trois meilleurs 2èmes de l’ensemble des groupes.

Le groupe B, celui du Cameroun, pays-hôte de la CAN 2019, aura un mode de fonctionnement un peu particulier. Même si les Lions Indomptables sont évidemment qualifiés d’office, leurs résultats seront cette fois pris en compte.

S’ils terminent premiers, seul le 2ème de leur groupe sera qualifié. S’ils terminent 2ème, seul le premier obtiendra son billet, s’ils finissent 3èmes ou 4èmes, le premier se qualifiera automatiquement et le deuxième briguera une place parmi les meilleurs deuxièmes.

Les 12 groupes éliminatoires de la CAN 2019 se composent de la manière suivante :