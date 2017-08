RDC : des jeunes leaders réfléchissent sur l’état des lieux du processus électoral

Kinshasa, 26 Aout 2017 (ACP).-Les leaders des jeunes regroupés au sein de la société civile forces vives de la RDC ont échangé à Kinshasa, dans le cadre du « Forum des jeunes leaders pour le renouvellement de la classe politique de la RDC », sur l’état des lieux du processus électoral en RDC, indique un communiqué de la CENI parvenu samedi à l’ACP.

Cette rencontre, précise-t-on, a permis d’expliquer aux jeunes la nécessité de s’impliquer massivement au processus électoral en vue du renouvellement de la classe politique grâce aux exposés d’éclaircissement des techniciens de la CENI. Il s’est agi de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour arriver à atteindre cet objectif, et de mettre fin aux conflits de génération en faveur de la relève de la classe politique.

Ce forum s‘est focalisée sur quatre exposés à savoir : les défis à la réalisation du schéma critique du processus électoral en RDC et la présentation de l’Accord de la Saint Sylvestre, note le communiqué.

« L’élection n’est pas un événement mais un processus avec plusieurs acteurs qui contribuent à sa réalisation (le jour de vote). Plusieurs défis surplombent le processus électoral RD Congolais à savoir: les défis logistiques, politiques, juridiques opérationnels et institutionnels », a-t-on fait savoir à la CENI, soulignant que tous ces défis se regroupent dans deux facteurs importants à savoir, politique et financier, que la CENI est appelée à relever avant la publication du calendrier électoral.

Répondant aux différentes questions, l’un des représentants de la CENI à ce forum, Jean Baptiste Ndundu a expliqué les enjeux du processus électoral en RDC, qui consistent à la consolidation de la Démocratie, la régularité des scrutins à organiser et l’intégrité électorale.

Il a invité les jeunes à s’approprier le processus électoral et l’accord Global Inclusif du 31 décembre 2016 en s’imprégnant des différents textes des lois et réglementaires régissant ce processus pour éviter la rumeur, ajoutant que les jeunes leaders sont capables de changer les choses par un vrai patriotisme en prônant la paix et en poussant les autres jeunes au changement des mentalités. La CENI réaffirme que les élections constituent la voie idoine pour avoir des institutions crédibles et légitimes. ACP/Kayu