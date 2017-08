La RDC l’emporte face à la Guinée (69-38) et prend la 9ème place à l’Afrobasket dames

Kinshasa, 27 août 2017 (ACP).– La République démocratique du Congo l’a emporté sur la Guinée sur la marque de 69-38, samedi au palais des sports Salématou Maiga à Bamako, en match de classement pour la 9ème place de l’Afrobasket dames 2017.

La RDC termine sur une bonne note sept ans après leur dernière apparition en Afrobasket et termine à la 9ème place. Auteure d’un double-double (13 points et 12 rebonds pour 18 d’évaluation), Bernadette Ngoyissa a été élue meilleure pivot de la rencontre. Mokango Modiri et Mireille Muganza terminent respectivement avec 11 et 10 points.

Malgré cette neuvième place du classement général de l’Afrobasket dames 2017, les Congolaises quittent la compétition avec quelques regrets, car elles pouvaient faire mieux en cas d’une victoire contre l’Égypte ou contre le Mozambique en phase de groupes. Elles peuvent tout de même être fières de leur retour sur le devant de la scène continentale, note le Fiba/Afrique.com.

La RDC était opposée à la Guinée, le mercredi 23 août pour le compte de la 5ème et dernière journée de la phase de groupes de l’Afrobasket dames 2017. Elle a signé son premier succès dans cette FIBA Women’s AfroBasket 2017 en s’imposant face aux Guinéennes (37-84).

Dans cette confrontation, quatre joueuses congolaises dont Chanel Mokango Modiri (22 points, 7 rebonds, pour 29 d’évaluation) ont terminé avec au moins dix points. ACP/Mat/Kgd