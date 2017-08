La RDC et l’ONU passent en revue des questions liées à l’accord du 31 décembre 2016

Kinshasa, 31 aout 2017(ACP).-Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a évoqué, jeudi, avec une délégation des experts de nations Unies conduite par, l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Région des Grands Lacs, Saïd Djinit, les questions liées à l’Accord du 31 décembre 2016 et à l’insécurité en RDC en général et au Kasaï en particulier.

Le diplomate onusien a indiqué, à l’issue des entretiens, que ces échanges sont consécutifs à des discussions que le vice Premier ministre a eues récemment à New York avec le secrétaire générale des Nations Unies au cours desquelles ils avaient évoqué un certain nombre de questions, notamment la situation générale dans le pays concernant l’Accord du 31 décembre auquel le patron de l’ONU avait réitéré son souhait pour la mise en œuvre de cet accord.

A une question relative à l’accent que met l’ONU sur l’enquête concernant l’assassinat de deux experts au détriment des autres victimes des atrocités des milices de Kamuina Nsapu dans le Kasaï, l’envoyé spéciale a répondu que le secrétaire générale des Nations Unies a toujours condamné toutes formes des violences d’où qu’elles viennent, en particulier celles qui ont commises dans le Kasaï, avant d’exprimer toute la solidarité du secrétaires général au peuple congolais, aux victimes et à leurs familles.

Il a note qu’évidement parmi ces victimes il y a eu deux experts qui sont sous la responsabilité directe du secrétaire général et qu’il est normal qu’il s’intéresse à cet assassinat. « Je tiens à préciser que l, ONU condamne les violences faites sur toutes les victimes », a t-t-il conclu. ACP/FNG/Kayu/KGD