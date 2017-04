RDC : Bruno Tshibala Nzenze nommé Premier ministre

Kinshasa, 07 Avril 2017 (ACP).- M. Bruno Tshibala Nzenze a été nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la République Démocratique du Congo vendredi, aux termes d’une ordonnance présidentielle, à l’issue des consultations de la classe politique, initiées par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans le cadre de la résolution de la crise autour de l’arrangement particulier entre la Majorité présidentielle (MP) et le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement (RASSOP).

Le Président Joseph Kabila avait promis mercredi, dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, de nommer dans les 48 heures, un nouveau Premier ministre qui doit conduire le pays aux élections.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’accord de la Saint Sylvestre qui a connu des divergences dans l’arrangement particulier sur le mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l’accord (CNSA). Auparavant, le Premier ministre sortant, Samy Badibanga, avait remis vendredi 07 avril dernier, sa démission au Chef de l’Etat qui en a pris acte.

Bref aperçu biographique

M Bruno Tshibala Nzenze est né en 1955. Il est l’un des pionniers et Secrétaire général-adjoint de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), et porte-parole du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, constitué en juin autour d’Étienne Tshisekedi. ACP/Kayu/Kgd