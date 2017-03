RDC : Le ministre des ITPR s’imprègne de l’état des infrastructures routières de la ville de Mbuji-Mayi

Kinshasa, 13 mars 2017 (ACP).- Le ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR), Thomas Luhaka Losendjola s’est imprégné de l’état des infrastructures routières de la ville de Mbuji-Mayi, à l’occasion de son séjour de quatre jours, soit du 8 au 11 mars dans cette partie du pays.

Selon un communiqué du ministère des ITPR parvenu lundi à l’ACP, la ville de Mbuji-Mayi se trouve butée au délabrement très prononcé de la voirie, au problème d’accès à la ville par la nationale n01 et des érosions qui menacent ces infrastructures et l’habitat.

Le ministre Luhaka qu’accompagnait le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, Alphonse Ngoy Kasanji, a été également informé de l’évolution du projet de réhabilitation de 20 km de la voirie de la ville au même titre que toutes les autres provinces.

Ce projet, note le communiqué, a été réalisé sur un kilomètre seulement et nécessite d’être relancé en vue d’asphalter une grande partie du réseau routier desservant la ville.

Au chapitre de la voie d’accès à la ville de Mbuji-Mayi, le ministre a palpé du doigt l’état de la route nationale n01 à l’entrée de la province, soit à partir du Lac Munkamba et à la sortie de la ville par le Pont « Tshidiendela ». Cette voie demeure impraticable et nécessite une réhabilitation urgente pour faciliter le trafic à la fois entre les provinces du Kasaï-central et de Lomami. La traversée urbaine de cette voie se trouve en état de délabrement avancé.

Par ailleurs, les érosions nées de différentes pluies qui se sont abattues sur la ville ont coupé les routes et englouti des maisons d’habitation. D’autres sont fortement menacées par la progression des érosions, notamment celle de « Mbala wa Tshitolu ».

Toutefois, le ministre Luhaka a encouragé le gouverneur de la province pour les efforts consentis dans la réhabilitation et la modernisation de certaines voies desservant la ville, sur fonds propre.

Des solutions

Le ministre Luhaka a annoncé, en réponse à la préoccupation de la population, des travaux d’entretien de la route nationale n0 1, avant que soit envisagée sa modernisation sur toute sa longueur, soit plus de 3.300 km, dans le cadre du grand projet initié par le gouvernement en partenariat avec les bailleurs de fonds de Muanda (Kongo central à Sakania dans la province du Haut-Katanga, en passant par le Kwilu, le Lomami et les deux Kasaï.

L’intervention de M. Luhaka a été sollicitée à cette même occasion pour la réhabilitation des matériels de l’Office des routes et de l’Office des voiries et drainage ainsi que pour le parachèvement des 450 m de la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Bipemba. ACP/FNG/Kayu/May