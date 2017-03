RDC : ouverture de la conférence de l’APF à Kinshasa

Kinshasa, 23 Mars 2017 (ACP).- La conférence des Présidents d’Assemblée et section de la Région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est ouverte jeudi à Kinshasa sur fond des crises sociopolitiques et sécuritaires en Afrique qui placent ce continent au cœur de l’actualité mondiale et appellent de la part des Africains une attention soutenue et un intérêt particulier au nom de la protection de la vie humaine et de la sauvegarde de la paix.

Le président de l’Assemblée nationale de la RDC et Président en exercice de l’APF, Aubin Minaku l’a indiqué dans son discours d’ouverture de la conférence, soulignant que ces assises se tiennent dans un contexte particulier au plan planétaire.

Il a signalé que l’économie mondiale est dans une phase de profonde mutation avec l’apparition de nouveaux acteurs, l’approfondissement de la révolution technologique et son impact sur le mode de production et de consommation ainsi que les défis de l’adaptation au changement climatique.

C’est ainsi qu’il a souhaité que l’Afrique puisse trouver sa place de choix dans ce contexte fortement évolutif. Il a, par ailleurs, reconnu les avancées notables que le continent Africain a réalisé avec une croissance économique moyenne de 5,5% depuis l’an 2000, après une longue période de crises multiformes durant les décennies 1980-1990.

M. Minaku a, en outre, affirmé qu’à ce jour, cette croissance reste cependant inférieure à celle des Etats émergents ou en développement d’Asie dont le taux oscille autour de 7,5%. En dernière analyse, l’impact de cette croissance sur les conditions de vie de la population africaine demeure limité, bien qu’en revanche l’indice de développement humain ait progressé entre 2000 et 2004, a-t-il fait savoir.

C’est dans ce contexte qu’il a invité ses pairs à réinventer non seulement le modèle de développement de l’Afrique pour y faire face, mais aussi accélérer sa mise en œuvre tout en veillant à ce qu’il soit plus humain, plus inclusif et durable.

Les délégués de 15 pays membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie prennent part aux présentes assises dont la clôture est prévue ce vendredi. Elles ont pour objectif de préparer la 25ème assemblée régionale Afrique prévue au mois de mars prochain, à Marrakech, au Maroc. ACP/Kayu/JGD/FMB