La RDC parmi les 10 meilleurs pays africains  en matière de la promotion de l’égalité du genre

Kinshasa, 14 mars 2017 (ACP).- La RDC se trouve aujourd’hui parmi les 10 meilleurs pays africains en matière de la promotion de l’égalité du genre et le PNUD a reçu en 2016, au nom du pays, la médaille d’or sur la performance en genre, a indiqué mardi à Kinshasa le coordonnateur national de la Cellule d’études et de planification de la promotion de la femme , de la famille et de la protection de l’enfant (CEPFE), Mangalu Mobhe Agbada, au cours d’un entretien avec l’ACP.

M. Mangalu, qui a salué les efforts réalisés par la RDC, a démontré qu’ils ont été fournis notamment dans la participation des femmes à toutes les négociations relatives à la restauration de la paix et dans le domaine économique par le renforcement de leur capacité entrepreneuriale, conduisant à leur autonomisation.

Le coordonnateur de la CEPFE a relevé qu’entre 2010 et 2015, de nombreuses femmes ont créé des micro-entreprises et ont adhéré à des mouvements féminins tels que Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO), Association des femmes juristes, Réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires (REFAMP) etc.

Il a fait remarquer que les femmes ont pris de plus en plus des positions influentes, à travers ces mouvements, quant aux réformes dans le domaine de l’égalité de genre, notamment en ce qui concerne le nouveau Code de la famille, la loi sur les partis politiques et celle de la parité.ACP/FNG/Kayu/Wet