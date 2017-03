La RDC est parmi les 3O pays les plus atteints par le fardeau de la tuberculose, selon le Dr Ndomo du PNLT/Equateur

Mbandaka, 25 mars 2O17(ACP). La RDC est parmi les 3O pays au monde atteints par le fardeau de la tuberculose, a déclaré le Dr Blaise Ndomo, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre la tuberculose à l’Equateur à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la tuberculose (JMT).

En RDC, a-t-il dit, la situation de la maladie est préoccupante avec de nouveaux défis liés à la co-infection tuberculose et VIH, à la résistance bacillaire, à l’émergence de la tuberculose ultra résistance et à la pauvreté des populations. La RDC occupe le 12ème rang mondial et le 3 ème rang en Afrique.

L’objectif poursuivi par la JMT 2O17 est de mobiliser la communauté nationale pour participer à la lutte contre la tuberculose en RDC.

Le Dr Ndomo a préconisé quelques stratégies notamment, engager les autorités à tous les niveaux dans la lutte contre la tuberculose, organiser des conférences scientifiques en partenariat avec PNLS, promouvoir la participation de la société civile, des entreprises privées, des communautés locales, sensibiliser les écoliers, expliquer à la presse nationale et locale l’impact de la tuberculose dans la communauté. ACP/Zng/May