La RDC participe au forum sur l’avenir de la jeunesse au Maroc

Kinshasa, 06 avril 2017 (ACP).- La RDC prendra part au forum sur l’avenir de la jeunesse qui s’ouvre samedi à Marrakech, au Maroc, sous les auspices de la fondation Mo Ibrahim, indique un communiqué de cette structure remis jeudi à l’ACP.

Cette rencontre qui se tient dans le cadre du week-end annuel de la fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance tournera autour de 3 thèmes à savoir l’attrait de l’extrémisme vident et de la migration, le risque d’un recul démocratique et la nécessité d’une croissance inclusive et créatrice d’emploi.

Selon la source, plusieurs intervenants sont attendus, notamment le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwuni Ademina, et l’ancien secrétaire général de l’ONU, Koffi Annan.

Fondée en 2006, la fondation Mo Ibrahim axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership et de la gouvernance en Afrique.

Elle vise de promouvoir un changement significatif sur le Continent. Ce forum est l’événement phare de la fondation Mo Ibrahim organisé chaque année dans une ville africaine. ACP/FNG/Kayu/May