La RDC passe en 2ème position en Afrique au classement mondial FIFA d’août 2017

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- La RDC passe de la 3ème à la 2ème marche du podium en Afrique, selon le classement mondial mensuel de la FIFA (Fédération internationale de football association) du mois d’août 2017, publié jeudi à Zurich, en Suisse.

Le pays des Léopards, avec 822 points, soit pourtant un point de moins qu’en juin et juillet derniers, a néanmoins coiffé celui des Lions de la Teranga du Sénégal, qui est tombé de 831 à 794 points. L’Egypte (25ème au monde, avec toujours 866 points) est la première nation africaine à apparaître au classement de la FIFA. Le Sénégal est désormais 31ème mondial, suivie de la Tunisie 4ème en Afrique et 34ème sur la planète avec 776 points.

Le Brésil, avec 1604 points, dépossède l’Allemagne de la première place du classement mondial FIFA en la devançant de 55 points. Le tandem est suivi de l’Argentine (3ème avec 1399 pointsà, la Suisse (4ème 1329 points), la Pologne (5ème 1319 points), le Portugal (6ème 1267 points), le Chili (7ème 1250 points).

La Guinée qui partage le groupe A avec la RDC aux éliminatoires de la Coupe du monde-Russie 2018, est 14ème sur le continent et 66ème au monde, alors que la Libye, un autre concurrent de la RDC dans ce groupe, est 19ème en Afrique et 83ème au monde. De son côté, le Congo qui loge en groupe G aux côtés de la RDC, pointe en 16ème position en Afrique et 81ème au monde. ACP/Fng/YWM/Kayu/JGD