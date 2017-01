La RDC perd une place au classement mondial FIFA de janvier 2017

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP).- La RDC a perdu une place au classement mondial de la FIFA (Fédération internationale de football association) du mois de janvier 2017 en passant de la 48ème à la 49ème position, selon le premier classement de l’année 2017 dévoilé jeudi à Zurich, en Suisse.

Le pays des Léopards qui occupe la 6ème place sur le continent (630 points) aurait chuté à la suite de sa défaite face aux Lions Indomptables du Cameroun (0-2), le 5 janvier dernier à Yaoundé, en amical de préparation de la adversaire de la RDC en groupe C de la CAN, occupe la 2ème position en Afrique (34ème au monde) avec 733, derrière le Sénégal (743 points). Le Maroc est 10ème en Afrique (57ème au monde), tandis que le Togo (386 points), pays des Eperviers et dernier adversaire de la RDC à la phase de poules à la CAN, est relégué à la 90ème place.

Dans le top 10 africain, outre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, la RDC est également devancée par l’Egypte (35ème), la Tunisie (36ème) et l’Algérie (39ème). Derrière la RDC arrive, en dehors du Maroc (57ème), le Nigeria (50ème), le Burkina Faso (53ème) et le Ghana (54ème).

Au niveau mondial, la hiérarchie demeure inchangée avec l’Argentine en tête devant le Brésil, l’Allemagne, le Chili, la Belgique, la Colombie, la France, le Portugal, l’Uruguay et l’Espagne. ACP/Kayu/Wet