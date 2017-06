La RDC plaide pour la mise en place d’un mécanisme approprié pour la délivrance des pièces d’identité aux personnes déplacées

Kinshasa, 27 Juin 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu, a plaidé pour la mise en place d’un mécanisme appropri é pour la délivrance des pièces d’identité aux personnes déplacées et aux réfugiés, considérés à juste titre comme individus à haut risque condamnés à l’apatridie.

Il s’est également décidé de poursuivre la domestication des protocoles de la CIRGL contenus dans la Déclaration de Dar-es-Salaam, qui lui-même fait partie intégrante du Pacte de la CIRGL sur les populations déplacées, à l’ouverture, mardi à Kinshasa, de l’atelier régional de deux jours sur l’apatridie dans la Région des Grands Lacs.

Selon lui, la mise en œuvre d’un cadre juridique et des politiques concertées sur la problématique de l’apatridie dans la Région des Grands Lacs constitue une impérieuse nécessité pour chaque Etat membre au regard des obligations qui leur incombent découlant de la Convention des Nations Unies de 1945 relative aux statuts des apatrides et celle de 1961 sur la réduction de l’apatridie.

Il a rendu hommage au Président de la République, Joseph Kabila pour son implication personnelle dans la recherche de la paix et la sécurité de tous les citoyens de la Région à travers la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et pour son engagement en vue de la tenue de cet atelier.

Organisé conjointement par la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, cet atelier est appelé à déboucher sur un plan d’action détaillé sur la contribution des Etats membres en faveur de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur l’apatridie dans l’espace Grands Lacs.

Il se présente comme un cadre de consolidation et de concertation des Etats de la Région pour l’adoption d’une approche commune en vue de la ratification et de la mise en œuvre des Conventions de l’ONU sur l’apatridie, et l’harmonisation des législations et normes nationales y relatives.

Pour Leonard She Okitundu, les objectifs pourront être atteints si les engagements de nos Etats étaient pris en toute responsabilité et en conformité avec les autres instruments internationaux relatifs aux droits humains qui les lient également.

Le tenue de cet atelier régional a été rendu possible par les financements du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que l’appui technique du Gouvernement de la RDC, du Secrétariat de la CIRGL et de la Coordination du Mécanisme National de la CIGL.

Méfaits de l’apatridie

L’apatridie est une situation inconfortable découlant notamment de la dénégation directe, de la privation arbitraire ou du refus d’accorder la nationalité à une personne ou un groupe de personnes. Elle prive ses victimes de tous les droits fondamentaux et les expose à des complications pour leur accès aux services sociaux de base. L’apatride vit dans l’insécurité de manière permanente. ACP/Mat/JGD