RDC : plus de 3.000 enfants ont quitté les groupes armés en 2016

Kinshasa, 09 Fév. 2017 (ACP).- Trois mille quatre cent quarante-deux (3.442) enfants congolais dont 487 filles ont quitté les groupes armés en 2016, grâce à l’action du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et de ses partenaires, a indiqué jeudi à Kinshasa la coordinatrice du Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfance (GTPE), Sabrina Cajoly, au cours d’un briefing à l’intention du Réseau des journalistes amis de l’enfant (RJAE).

Mme Cajoly, qui s’exprimait en marge de la journée internationale des enfants soldats 2017, célébrée le 12 février de chaque année, a indiqué que ces enfants ont bénéficié d’une prise en charge transitoire et ont pu être réunifiés avec leurs familles.

Elle a ajouté que 1.274 enfants sortis des groupes armés ont été pris en charge pour leur scolarité et pour leur accès à une formation professionnelle ou aux activités génératrices de revenus.

Par ailleurs, 4.500 enfants sont en attente de réintégration depuis 4 ans auxquels s’ajoute un nombre équivalent d’ autres enfants touchés par le conflit et devant bénéficier du même soutien, a relevé la coordinatrice du GTPE.

Elle a précisé que la réinsertion socio-économique complète d’un enfant coûte par an 1.200 à 1.500 dollars américains tandis que sa réintégration scolaire revient à 3.500 USD. Mme Cajoly a rappelé que l’objectif poursuivi par le GTPE et ses partenaires (UNICEF/ MONUSCO/ gouvernement et acteurs internationaux) est de sortir les enfants congolais des groupes armés en vue de sauvegarder leur avenir. ACP/Fng/Kayu/JGD